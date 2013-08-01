Суд оштрафував одну з учасниць акції протесту на Майдані 27 липня

Шевченківський районний суд міста Києва оштрафував на 340 гривень одну з учасниць акції протесту на Майдані Незалежності під час святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Коаліції учасників Помаранчевої революції.

Зокрема, сьогодні Шевченківський районний суд м.Києва розглянув адміністративну справу щодо затриманої 27 липня на Майдані Незалежності активістки Ірини Бондар, яка на думку правоохоронців, попри заборону суду, проводила на Майдані Незалежності незаконний мітинг.

Суд визнав її винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.185-1 КУпАП (порушення встановленого порядку проведення мітингів) і визначив міру покарання у вигляді штрафу в 340 гривень.

Бондар заявляє про незаконність сьогоднішнього рішення суду і має намір його оскаржити. Також вона припускає, що справи стосовно неї свідомо фабрикують працівники міліції, щоб вигородити свого колегу по службі.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в Києві в ході проведення заходів з протидії нелегальній торгівлі на ринку «Шлях» у Святошинському районі міліціонер вдарив активістку Коаліції учасників Помаранчевої революції (КУПР) Ірину Бондар за прохання спілкуватися державною мовою.

Увечері того дня близько сотні людей прийшли до Святошинського райвідділу міліції, протестуючи проти дій міліціонера та вимагаючи його покарати.

Разом з тим у київській міліції заявили, що міліціонер не бив на ринку «Шлях» дівчину, а вона сама наштовхнулася на його долоні.