ЖКГ готове до зими на 60%

За даними Мінрегіону, до зими підготовлено вже 133 тис. житлових будинків (65% плану), 15 тис. шкіл (78,3%), 11 тис. дитячих садків (79,4%) і 5,3 тис. лікарень (73,1%).

Відповідно до графіку підготовлено 17 тис. котельних (68,5% плану). Кращими темпами проходить підготовка котельних у Вінницькій (71,8%), Волинській (72,7%), Дніпропетровській (75%), Донецькій (64,8%), Закарпатській (77,4%), Тернопільській (73,2%), Рівненській (82,9%), Харківській (72,3%) областях і в місті Севастополь (71,4%).

Крім того, відремонтовано 1070 км водопровідних мереж (65,5% плану) і 424 км каналізаційних мереж (68%).

Також заготовлено 396,2 тис. тонн вугілля (80,9% плану) і створено запаси рідкого пального обсягом 57,1 тис. тонн (64,6% плану).

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон створив 4 мобільні групи для перевірки в регіонах фактичного стану підготовки житлово-комунального господарства і об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Одну з мобільних груп очолив особисто очільник Мінрегіону.