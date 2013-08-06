Кількість постраждалих від аварії на заводі Стирол зросла до 20 осіб - ОДА

За інформацією Департаменту охорони здоровʼя Донецької обласної державної адміністрації станом на 17.50, під час викиду аміаку на горлівському хімічному концерні «Стирол» постраждали 20 осіб.

У міській лікарні № 2 перебувають 19 осіб, ще одна – у лікарні № 3, повідомляє управління інформаційної політики та з питань преси Донецької облдержадміністрації.

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У департаменті зазначили, що в усіх потерпілих констатується отруєння аміаком, з них 6 осіб перебувають у тяжкому стані, «але цифри тут ще не точні».

До Горлівки для надання консультативної допомоги прибула анестезіологічна бригада Обласного центру медичної допомоги і медицини катастроф.

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, о 14:20 під час проведення ремонтних робіт на концерні «Стірол» у м. Горлівка стався викид аміаку.

Після цього ГУ ДСНС України у Донецькій області повідомляло, що внаслідок аварії 5 людей загинуло, 9 постраждали.

Мер Горлівки Євген Клеп після аварії на підприємстві концерну «Стирол» доручив фахівцям сектору екології заміряти викиди шкідливих речовин в атмосферу.

Також на сайті міськради Горлівки повідомили, що загрози для життя і здоров'я жителів міста аварійна ситуація не становить.

Довідка УНІАН. Концерн Стирол» заснований у 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником пінистого полістиролу.

Крім того, концерн виробляє лакофарбні матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу OSTCHEM Group, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи – «Рівнеазот», концерн «Стирол», «Таджиказот» у Таджикистані і «Нітроферт» в Естонії.