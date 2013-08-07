Адвокат сумнівається, що Мельнику сьогодні вдягнуть спецбраслети

Адвокат ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, підозрюваного в отриманні хабара в особливо великих розмірах, Руслан Місюна сумнівається, що його підзахисному сьогодні вдягнуть електронні браслети, за допомогою яких можна відстежувати місцеперебування людини.

Про це Місюна повідомив кореспонденту УНІАН, відповідаючи на запитання, чи виконано постанову суду стосовно використання спецбраслета.

"Слідчий направив подання до суду, і суд його задовільнив. Відтак, є постанова суду стосовно використання електронного браслета до мого підзахисного з 7 серпня. Але як рішення суду буде виконуватись - нікому не відомо. По-перше, це перший випадок в Україні. А по-друге, чи придбали взагалі ці браслети? Тобто, практична частина виконання рішення - під великим питанням", - зазначив Місюна.

Адвокат також повідомив, що Мельник перебуває у лікарні. "У нього знову в понеділок піднявся тиск. І тому він знову проходитиме лікування в лікарні", - сказав Місюна.

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Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

За інформацією захисту, слідчі готують подання, у якому йдеться про те, щоб під час виконання запобіжного заходу до Мельника застосували спецбраслети, які відстежують місце його перебування.