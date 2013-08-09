Азаров просить студентів повідомляти про грошові внески у вишах
Прем'єр-міністр Микола Азаров має намір дати міністру освіти і науки розпорядження припинити практику обов'язкових добродійних внесків у вишах для абітурієнтів і студентів, які вступають до магістрату, при поселенні в гуртожитки.
Про це він повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.
"Дуже приємно відзначити, що велика робота, що проводиться із вдосконалення організації вступної кампанії, нарешті дала добрий позитивний результат, і цього року вона пройшла дуже організовано і практично немає критичних зауважень. Що ж до обов'язкових добродійних внесків, то я як прем'єр-міністр віддам відповідне розпорядження міністру освіти про негайне припинення подібної практики", - наголосив Азаров.
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Він попередив, що за наявності таких фактів керівники вищих навчальних закладів звільнятимуться з посади.
Також глава уряду попросив усіх студентів, з яких вимагають так звані добродійні внески, повідомляти про це уряду.