Азаров просить студентів повідомляти про грошові внески у вишах

Про це він повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Дуже приємно відзначити, що велика робота, що проводиться із вдосконалення організації вступної кампанії, нарешті дала добрий позитивний результат, і цього року вона пройшла дуже організовано і практично немає критичних зауважень. Що ж до обов'язкових добродійних внесків, то я як прем'єр-міністр віддам відповідне розпорядження міністру освіти про негайне припинення подібної практики", - наголосив Азаров.

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Він попередив, що за наявності таких фактів керівники вищих навчальних закладів звільнятимуться з посади.

Також глава уряду попросив усіх студентів, з яких вимагають так звані добродійні внески, повідомляти про це уряду.