Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня - в нашому огляді:

Біля метро Героїв Дніпра вночі згорів ринок, люди кажуть про підпал (відео)

Пожежники уникають коментарів про ймовірні причини займання. Не говорять вони також і про обставини ліквідації та площу, котру охопив вогонь.

У Думі натякнули, що членство в МС легко вирішило б "питання" з експортом

Питання з імпортом до РФ низки українських товарів вирішуються в даний час складніше, ніж вирішувалися б, якби Київ брав участь у Митному союзі.

Росія визнала, що перекрила український імпорт, але «ніякої політики в цьому немає»

Російська митниця практично повністю перекрила імпорт українських товарів на територію країни.

«Врадіївська хода» йде з Майдану, але обіцяє повернутися

Учасники Врадіївської ходи тимчасово припиняють акцію на Майдані Незалежності в Києві.

Азаров пояснив проблеми з експортом тим, що Україна не у Митному союзі

Складнощі, що з'явилися у серпні у торгових відносинах з Росією, пов'язані з утворенням і структуризацією Митного союзу.

Блокада українського експорту: У Медведєва заявляють, що це не їхнє рішення

Прес-служба російського Кабміну повідомляє, що "в уряді стурбовані ситуацією, що склалася".

Росія не пускає до себе пиво «Оболонь»

Інкерман також заявив, що його продукцію затримують на російській митниці

Африканська чума свиней з Росії може перейти в Україну

В Україні існує загроза занесення африканської чуми свиней з Росії.

Сина Джемілєва, підозрюваного у вбивстві, відправлять по етапу в Київ - джерело

Хайсера Джемілєва відправлять етапом до Києва для проведення медекспертизи.

Доля «Металіста» в Лізі чемпіонів вирішиться завтра

Міжнародний спортивний суд у Лозанні ухвалить рішення за апеляцією "Металіста" 16 серпня.

Обама скасував спільні військові навчання і засудив насильство в Єгипті

Крім навчань Bright Star, США надають Єгипту військову допомогу на 1,3 мільярда доларів на рік.