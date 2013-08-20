Підприємці-спрощенці заплатили податків у 1,5 раза більше

Це на 53,3% більше аналогічного показника минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«Така позитивна динаміка зростання бюджетних надходжень стала можливою завдяки спрощеним умовам ведення бізнесу для фізичних осіб-підприємців, зокрема, їх розбиттю на групи, що дало можливість більшій кількості підприємців працювати за цією моделлю», - говориться в повідомленні відомства.

У Міндоходів відзначили, що за даними на 1 липня, кількість тих, хто працює в третій групі, зросла на 56 тис. чоловік – до 278 тис. платників податків.

За даними прес-служби, найбільш численною і популярною залишається друга група, яка налічує 692 тис. чоловік, що становить більш як 55% від загальної кількості спрощенців.

Міндоходів нагадало, що з 2013 року фізичні особи, які працюють в другій групі, можуть подавати звіти раз на рік, а не щокварталу.

Як повідомляв УНІАН, кількість підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування, в червні становила 1,17 млн. чоловік, а обсяг сплачених ними податкових платежів - 2,1 млрд грн.

Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робочих. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн. грн і мають право наймати 10 робітників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більш як 3 млн. грн і кількістю найманих осіб до 20 чоловік. Для таких підприємців ставка податку встановлена на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ здійснюється їхня діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більш як 5 млн. грн, правом наймати до 50 чоловік і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, що набули чинності з 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена. Зокрема, введені 5-а і 6-а групи «спрощенцев», ставки податку для яких становлять 5% і 7%, відповідно.