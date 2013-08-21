Кримські татари готуються до зміни лідера

Таке рішення наприкінці минулого тижня ухвалив Меджліс кримськотатарського народу, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Організаційній службі з підготовки і проведення першої сесії Курултаю доручили до 1 жовтня надати для затвердження Меджлісу приблизний порядок роботи і проект порядку денного, після чого направити документи усім вибраним делегатам Курултаю.

Очікується, що на з'їзді має бути розглянуто питання про зміну лідера Меджлісу. Мустафа Джемільов заявляв про намір піти з посади ще рік тому, на минулому Курултаї. Пізніше в інтерв'ю Джемільов говорив, що на пост голови Меджлісу можуть претендувати Рефат Чубаров, Ремзі Ільясов і Ахтем Чийгоз, при цьому зазначав, що на перших порах допомагатиме новообраному главі.

Довідка УНІАН. У Кримській автономії на даний час живуть близько 2 млн осіб, з них близько 270 тисяч - татари. Ще мінімум 100 тисяч хотіли б повернутися на півострів.