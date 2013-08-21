На Чернігівщині зниклого 5-річного хлопчика знайшли в іншому місті

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків УМВС в області, 19 серпня до чергової частини Борзнянської міліції звернулась 22-річна мешканка села Комарівка, яка повідомила, що зник її 5-річний син. Повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 с. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

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На пошуки малолітнього був орієнтований весь особовий склад Борзнянського райвідділу, пости ДАІ, правоохоронці прилеглих районів. Також на місце виїхали працівники кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Чернігівській області.

Оперативники встановили, що хлопчика бачили з невідомою жінкою на околиці села, коли вони вдвох стояли на трасі і "ловили" попутній транспорт. Правоохоронці встановили особу жінки, яка виявилася жителькою міста Ніжина, де вона проживає разом із батьками.

За місцем проживання її не виявилось, тому правоохоронці почали відпрацьовувати місто. На одній із вулиць Ніжина міліціонери побачили схожу за описом молоду жінку і з нею хлопчика. Їх обох доставили до райвідділу. Хлопчика повернули батькам.

Наразі міліція проводить необхідні слідчі дії щодо встановлення обставин зникнення малолітнього і з'ясовує, чи було це викрадення. За інформацією правоохоронців, жінка заперечує викрадення дитини, стверджуючи, що дитина сама виявила бажання її супроводжувати. Крім того, односельці хлопчика вказують, що він, незважаючи на малий вік, схильний до самостійних мандрівок.