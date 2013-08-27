В Україні майже 300 тисяч держслужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Національного агентства України з питань державної служби В’ячеслав Толкованов.

При цьому, за словами Толкованова, майже 100 тис. – це посадові особи місцевого самоврядування.

"0,6% населення України - це держслужбовці. Було проведено відповідну оптимізацію кількості і структури органів державної влади, і 0,6% - це не досить велика цифра порівняно з іншими європейськими країнами", - сказав він.

Він зазначив, що новий Закон "Про державну службу" не врегульовує кількість держслужбовців, а спрямований збільшити їхній професійний рівень.

"Ми говоримо сьогодні не про збільшення чи зменшення кількості. Ми говоримо про професіоналізацію тих, хто сьогодні працює, про підвищення рівня доброчесності. Саме на це закон має бути спрямований і на більш ефективне використання коштів. Закон не передбачає ліміт (кадрів на державну службу). Сьогодні в державі є одні пріоритети, завтра - інші, є певні потреби певні органи реорганізувати чи ліквідувати, чи навпаки - створити нові", - сказав Толкованов.

Голова Нацдержслужби зазначив, що Закон "Про державну службу" має набрати чинності разом із Законом "Про службу в органах місцевого самоврядування" з 1 січня 2014 року.

"З метою комплексного впровадження Закону "Про державну службу" було підготовлено нову редакцію Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування". Передбачається, що ці закони мають вступити в дію одночасно", - зазначив він.

Крім того, сказав Толкованов, з метою запровадження нового законодавства про державну службу Нацдержслужбою разом з іншими держорганами розроблено систему підзаконних нормативно-правових актів, яка включає в себе 7 постанов Кабінету міністрів, 13 наказів Нацдержслужби тощо.

Зокрема, нормативно-правові акти врегульовують такі питання як мотивація проходження державної служби, надання держслужбовцям службового житла, компенсація витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду до іншої місцевості, відшкодування витрат, пов’язаних з відкликанням з відпустки, модернізація системи професійної підготовки.