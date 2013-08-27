Держслужбовцям обіцяють підвищити зарплату

Закон про державну службу, який набуде чинності з 1 січня 2014 року, передбачає перегляд заробітних плат для держслужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова Національного агентства України з питань державної служби В’ячеслав Толкованов.

За його словами, новий закон встановлює мінімальний оклад держслужбовця на рівні 2 мінімальних зарплат, тобто 1 тис. 147 грн помножити на два.

“Звичайно, якщо ми хочемо залучити професійні кадри до державної служби, то цього рівня зарплати замало”, - зазначив він. Однак, за словами посадовця, питання підвищення заробітних плат вирішуватиметься комплексно. “Одночасно з підвищенням рівня заробітної плати ми працюємо над питанням професіоналізації державної служби. Тому і впровадження закону з 1 січня 2014 року буде відбуватися комплексно”, - сказав Толкованов.

На запитання журналістів, чи гарантує він, що буде переглядатися рівень зарплат держслужбовців з 1 січня, Толкованов зазначив: “Я не міністр фінансів і не голова Верховної Ради, я констатую, що новий закон про державну службу передбачає суттєве підвищення заробітних плат і впровадження нової системи посадових окладів на державній службі. Звичайно, що під час формування нового держбюджету це має бути певним чином відображено. Але гарантувати щось це не є досить коректно”.

Як повідомляв УНІАН, новий Закон "Про державну службу" був прийнятий Верховною Радою 17 листопада 2011 року.