У міліції розповіли, як не потрапити "на гачок" інтернет-аферистів

Про це заявив начальник Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Максим Літвінов під час брифінгу на тему: «Дрібні шахрайства в Інтернеті», повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

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«Зростаючий обсяг обігу товару і капіталу в глобальній мережі Інтернет об’єктивно приваблює злочинців. Сприяють шахраям «недосвідченість» українських споживачів онлайн-послуг та недосконалість нормативно-правового регулювання», - констатував він.

Зокрема, за його даними, тільки за перше півріччя цього року в Єдиний реєстр досудових розслідувань було внесено 1 тис. 878 заяв про дрібне шахрайство в Інтернеті, тоді як за весь минулий рік зареєстровано 2011 таких злочинів.

Як зазначив Літвінов, зловмисники все частіше використовують електронні системи інтернет-розрахунків, що непідконтрольні системі державного фінансового моніторингу та дають можливість відкривати гаманець на вигадані дані та управляти ним дистанційно.

За його словами, основні ідентифікатори шахрайських оголошень в мережі Інтернет – це в першу чергу 100% передоплата за не отриманий товар; використання при розрахунках електронних грошей, що не лімітуються банком («web-money»). Також, додав він, повинна насторожити потенційних покупців і значно занижена вартість товару в порівнянні з ринковою, використання соціальних мереж для продажу товарів, відсутність в оголошенні інформації про СПД (адреса, сканкопії свідоцтва тощо) та оголошення одного й того ж змісту розміщені під різними «ніками», та зареєстровані нещодавно.

«Власна уважність та обережність – найголовніші складові, які допоможуть громадянам вберегтися від шахраїв», - наголосив Літвінов.