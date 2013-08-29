30 серпня - відкрите тренування дитячої футбольної збірної напередодні чемпіонату в Лондоні!

В п’ятницю, 30 серпня 2013, відбудеться відкрите тренування української дитячої футбольної команди напередодні масштабного міжнародного футбольного чемпіонату для хлопчиків та дівчаток 10-12 років «Кубок Націй Данон». Вже 7 вересня київські дітлахи поїдуть до Лондона для того, щоб на всесвітньо відомому стадіоні Уемблі позмагатися з Іспанією, Румунією і Саудівською Аравією. Боротьба за перемогу буде запеклою!

Запрошуємо всіх підтримати юних футболістів і прийти на відкрите тренування з 9:45 до 13:00 в п’ятницю, 30 серпня 2013 року на стадіон імені В.М. Баннікова, провулок Лабораторний, 7б.

Серед гостей:

- Сергій Вітковський, голова Дарницької районної адміністрації

- Представники Федерації футболу м. Києва

- Представники Асоціації аматорського футболу України

- Представник компанії «Данон Україна»

Програма тренування буде насиченою та цікавою. Ветерани команди «Динамо» зіграють з юними футболістами товариський матч, а команда футбольних фристайлерів здивує нас футбольними трюками!

Після відкритого тренування всі запрошуються на фуршет у VIP-ложі за участі гостей.

«Кубок Націй Данон» – це найбільший футбольний чемпіонат для хлопчиків і дівчаток 10-12 років. Нагадуємо, що вже 7 вересня на легендарному стадіоні Уемблі в Лондоні відбудеться фінальний матч. Ми віримо в перемогу України»

32 країни, більше 400 юних футболістів, 8 груп – і тільки одна команда-переможець, яка отримає Кубок з рук самого Зінедіна Зідана!

Звичайні українські дітлахи отримають унікальну можливість не лише побувати на світовій футбольній арені, але й зіграти там!

Стадіон Уемблі – другий по величині стадіон Європи. Саме тут проходили футбольні фінали літніх Олімпійських ігор 201 року, півфінали і фінали Кубка та Суперкубка Англії, фінали Кубка і Трофея Футбольної ліги. У 2012 році на Уемблі вдруге проводитиметься фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Крім футболу, на стадіоні також люблять виступати зірки світового масштабу такі, як Green Day, Muse, Oasis, Take That, Queen, Metallica, U2 и Мадонна.

Уся країна вболіватиме за наших, а також слідкуватиме за результатами матчів української команди в групах Вконтакті і в Фейсбук.

З офіційний відеоролик «Кубку Націй Данон»:

Дитячий футбольний турнір «Кубок Націй Данон» - це соціальна ініціатива, котра реалізується за підтримки і під патронатом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Партнерами компанії Данон також традиційно виступають Асоціація аматорського футболу України, компанія ADIDAS і Gala Radio.

Компанія «Данон Україна» є виробником широкого асортименту продуктів торгових марок «Актімель», «Активіа», «Ростішка», «Даніссімо», «Живинка», «Веселий пастушок», «Біобаланс», «Тьома», «Простоквашино», «Галактон», «Смішарики», «Кремез». Виробничі активи компанії «Данон Україна» нараховують 3 заводи. У 2006 році компанії «Данон» придбала молокозавод «Родич» в м. Херсон, який було модернізовано та перейменовано в «Данон Дніпро». Сьогодні на заводі виробляється до 30% продукції «Данон». У 2010 році в результаті об’єднання компаній «Данон» і «Юнімілк» до активів приєднався Київський міськмолокозавод «Галактон» і Кременчуцький міськмолокозавод «Кремез», які інтенсивно модернізуються відповідно стандартам «Данон».

Група компаній «Данон» - світовий лідер з виробництва молочних продуктів. Діяльність компанії зосереджена на випуску молочних продуктів, дитячого харчування і мінеральної води. В портфель Групи входять такі бренди як Danone, Activia, Danissimo, Nutricia, Evian та інші. Група «Данон» представлена у 120 країнах світу. Компанії належить більше 160 заводів, на якиї працюють близько 80000 співробітників. Місія «Данон» - нести здоров’я через продукти харчування якомога більшій кількості людей у світі. Детальніше: http://www.danone.ua