На вихідні у Києві до 9° морозу

Завтра в Україні очікується сніг, на півдні, сході та у Карпатах сильні опади

Завтра у північній частині Україні місцями очікується невеликий сніг. На решті території мокрий сніг, на півдні з дощем, в східних областях, Криму та Приазов`ї, а вночі в Карпатах та на Закарпатті місцями сильні опади.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у східних, південних та центральних областях місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на Донбасі утримаються сильні складні відкладення ожеледі та паморозі. На дорогах країни, окрім Криму та Приазов`я, подекуди ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у південній та східній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті та крайньому півдні протягом доби 0-5° тепла.

13-14 грудня - хмарно з проясненнями. Невеликий, у західних областях помірний сніг; у Криму, Приазов`ї та східних областях опади (вдень 13 грудня невеликі) у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя до 9°, вдень 0-5° морозу (у Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу); у Криму, Приазов`ї, а 13 грудня і у східних областях вночі та вдень близько 0° (в Криму вдень 1-6° тепла).

15-16 грудня - часом невеликий сніг та мокрий сніг, в Криму та на Закарпатті місцями з дощем; у східних, а 15 грудня та у південних, центральних областях, Карпатах і на Прикарпатті помірні опади. Температура вночі 3-9° морозу, у східних областях, на півночі Лівобережжя та у Карпатах до 10-13° морозу, вдень 1-7° морозу (у Карпатах до 10° морозу); у Криму, а 15 грудня і у південних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві та області у середу очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-3° морозу.

13-14 грудня - хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

15-16 грудня - невеликий сніг. Температура вночі 3-9° морозу, вдень 1-6° морозу.