Суди можуть визнати недійсною сесію і рішення Київради щодо бюджетників

О 14.00 розпочнеться слухання у Київському апеляційному адміністративному суді за скаргою столичних міськорганізацій ВО «Батьківщина» та політичної партії «Громадянська позиція» на постанову окружного Адміністративного суду Києва від 9 серпня 2013 за позовом третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору, депутата Київської міської ради Юрія Дмитрука, до заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Галини Гереги та Київської міської ради про визнання наявності у них компетенції (повноважень) як у суб'єктів владних повноважень.

Окружний Адміністративний суд визнав компетенцію на здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у Київради, обраної на позачергових виборах 25 травня 2008 року, а також у заступника міського голови - секретаря Київради Галини Гереги. Суд також вирішив, що ця компетенція залишається аж до обрання нового складу Київської міської ради на чергових місцевих виборах. Тепер це рішення оскаржується опозицією. За твердженням експертів, у разі позитивного рішення Апеляційного суду з'являться підстави для оголошення Київради нелегітимною. Також можуть бути визнані незаконними рішення, прийняті на сесії Київради 19 серпня.

Ще одна справа буде слухатися також о 14.00 в окружному Адміністративному суді Києва. Народні депутати від «Батьківщини» Юрій Одарченко та Олександр Чорноволенко вимагають визнати незаконним і скасувати розпорядження Гереги про призначення засідання Київради 19 серпня, виходячи з того, що процедура призначення, на думку позивачів, була порушена. А саме, на думку позивачів, було порушено вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації» при скликанні сесії. Як зазначають юристи, у разі позитивного рішення за цим позовом також можуть бути визнані незаконними рішення, прийняті на «соціальній» сесії 19 серпня.

Політологи вже назвали подачу позовів опозицією «помилковим кроком». Так, на думку президента Української академії політичних наук Миколи Михальченка, «вирішувати політичні питання за рахунок виборця - це політичне самогубство. Лікарі, вчителі, інші кияни, яких може стосуватися це рішення (йдеться про визнання засіданні 19 серпня незаконним, - ред.), не зрозуміють такого кроку «Батьківщини». Якщо у бюджетників у разі позитивного рішення суду почнуть відбирати вже отримані надбавки, це буде серйозним ударом, тому що зарплата у них невелика, їх сім'ям важлива кожна зароблена копійка», - вважає Микола Михальченко.

Нагадаємо, що крім рішень про виділення надбавок столичним бюджетникам на сесії 19 серпня були прийняті й інші важливі для життєдіяльності та розвитку Києва рішення. Так, депутати виділили гроші безробітним киянам, які брали участь у громадських роботах, вишукали гроші на виконання проектних робіт з будівництва метро на Теремки-2 і на Троєщину, на завершення будівництва станції метро «Теремки», роботи з реконструкції Поштової площі та низки вулиць, на придбання снігоприбиральної техніки, на ремонт магістральних каналізаційних колекторів тощо.