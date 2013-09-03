Кабмін: Введення Митним союзом спецмит на фарфор суперечить нормам СОТ

Запровадження Євразійською економічною комісією спеціального захисного мита на імпорт столового посуду і кухонного фарфору, зокрема українського виробництва, зумовлено розслідуванням причин збільшення імпорту цієї продукції до країн Митного союзу (Білорусь, Казахстан і Російська Федерація), суперечить положенням Договору про зону вільної торгівлі СНД і нормам Угоди про захисні заходи СОТ.

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Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Міністерство зазначає, що обсяг українського експорту такої продукції до країн МС є другим за обсягом (після Китаю) і оцінюється в 5,8 млн. дол. за рік.

«Євразійська економічна комісія почала спеціальне захисне розслідування щодо імпорту на єдину митну територію Митного союзу столового посуду і кухонного фарфору, незалежно від країни походження або експорту. Розслідування проводиться щодо імпорту конкретної продукції, а не окремої країни», - йдеться в роз'ясненні Мінекономіки.

Рішення про запровадження мит, згідно з роз'ясненням Мінекономіки, набере чинності після закінчення 30 днів з моменту його оприлюднення – наприкінці вересня.

«На думку української сторони, використання названих заходів суперечить положенням Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року і нормам про захисні заходи СОТ. Зокрема, відсутні достатні докази, які свідчать про істотні збитки підприємствам Заявника, а негативний вплив цін імпортного товару на ціни аналогічного товару виробництва Заявника мінімальний», - стверджують у Мінекономрозвитку України. Крім того, в міністерстві не вбачають причинно-наслідкового зв'язку між погіршенням показників розвитку фарфорового виробництва в країнах МС і збільшенням імпорту цієї продукції.

У міністерстві також повідомили, що з 21 травня 2013 року за заявою ряду українських виробників ведеться аналогічне розслідування ситуації на ринку фарфору і виробництва столового посуду в Україні. Термін розслідування не перевищуватиме 330 днів, а висновки можуть бути надалі використані для встановлення захисних заходів щодо українських виробників – аж до режиму квотування імпорту фарфорової продукції до України.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня колегія Євразійської економічної комісії (ЄЕК) ухвалила рішення про запровадження спеціального захисного мита на столовий і кухонний фарфоровий посуд, вироблений в Україні і Китаї, строком до 28 вересня 2016 року.

Як повідомив УНІАН помічник із зв'язків з громадськістю міністра з торгівлі ЄЕК Юрій Арманд, спецмито встановлюється в таких розмірах: з 29 вересня 2013 р. до 28 вересня 2014 р. включно – 1479 дол. за 1 тонну; з 29 вересня 2014 р. до 28 вересня 2015 р. включно – 1035,3 дол. за 1 тонну; з 29 вересня 2015 р. до 28 вересня 2016 р. включно – 591,6 дол. за 1 тонну.