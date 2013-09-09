І Міжнародний фотосалон FIAP у Києві «Моя Мандрівка –2013/179»

Міжнародний Салон художньої фотографіїв рамках щорічного фото фестивалю “МОЯ МАНДРІВКА” під патронатом Міністерства Культури України, патронатом FIAP 2013/179 Міжнародна Федерація Фотомистецтв FIAP (до якої входять 85 країн Світу), IAAP 2013/29, НСФХУ 2013/10 ,за участю Київської міської державної адміністрації, має на меті засобами фотомистецтва відображати красу навколишнього світу, історичну спадщину, памяток історії і культури, мальовничу природу, ландшафт, архітектуру, життя та побут людей з різних країн світу де мандрували учасники фотосалону.

ТЕМИ: 3 секції – Вільна; Подорож; Природа.

Зазначений Салон є наступником проведених упродовж останніх трьох років фотофестивалю «Моя мандрівка», під час яких організовувалися семінари, майстер-класи, фотопленери (у т.ч. міжнародні). За результатами роботи фотофестивалю експонувалися звітні виставки.

Організаторами Фотосалону «Моя мандрівка» отримано згоду Голови національної асоціації фотографів Словаччини пана Любомира Шміда очолити журі конкурсу. Інформація про умови, строки конкурсу розміщена на офіційному сайті FIAP та інших її міжнародних представництв, тому більшість робіт буде подано саме іноземними фотографами. За результатами конкурсу видається поліграфічний каталог, який надсилається всім фотографам-учасникам.

Департаментом культури Київської державної адміністрації для проведення виставки погоджено надання виставкового залу, упродовж 2 тижнів, в Українському домі (Європейська площа).

ЖУРІ

Любомир Шміда, EsFІAP (Словаччина)

Олександр Харват, EFIAP (Україна)

Евгеній Зубенко гол. ред. журналу «Фотографер».

КАЛЕНДАР ВИСТАВКИ :

Прийом робіт до 08.10.2013 р.

Засідання журі 16.10.-18.10.2013р.

Повідомлення 25.10.2013р.

Виставка 28.11.- 13.12.2013p.

Розсилка каталогів до 15.01.2014р.

НАГОРОДИ - Гран-прі (статуетка), медалі FIAP, НСФХУ та Салону за 1, 2 та 3 місця у кожній номінації, почесні «голубі» стрічки. http://photoschool.in.ua/fotosalon/

Голова фотосалону - член Національно спілки фотохудожників України член спілки Словацьких фотохудожників Валерій Левіщенко.