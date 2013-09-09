Головне за день: огляд топ-новин

Петра Мельника затримала поліція США - джерело

Петро Мельник наразі перебуває в США. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на високопоставлене джерело в дипломатичних колах. "Місцеперебування Петра Мельника було встановлено ще в середині серпня, після чого його затримала американська поліція" , - повідомив співрозмовник, проте не назвав міста, в якому це сталося. Оскільки між Україною і США немає договору про екстрадицію, домогтися видачі Петра Мельника буде складно. Проте за даними джерел, співробітники МВС України зможуть проводити з екс-ректором слідчі дії - зокрема, допити. Натомість у МВС заявили, що інформації про затримання Мельника в США у них немає.

У Москві без сюрпризів переміг Собянін

Виконуючий обов`язки мера російської столиці Сергій Собянін переміг на виборах мера Москви з остаточним результатом 51,37% голосів, другий результат на виборах мера Москви у опозиціонера Навального - 27,24%, замикає трійку лідерів кандидат від КПРФ Іван Мельников – 10,69%, четверте місце займає лідер партії «Яблоко» Сергій Мітрохін - 3,51%, кандидат від ЛДПР Михайло Дегтярьов - 2,86%, кандидат від «Справедливої Росії» Микола Левічев - 2,8%. Явка склала 32,07% виборців.

ООН склала рейтинг найщасливіших країн світу: Україна – на 87-му місці

Рейтинг найщасливіших країн світу опубліковано на сайті Мережі ООН зі способів забезпечення сталого розвитку. Верхні рядки рейтингу зайняли Данія, Норвегія, Швейцарія, Нідерланди та Швеція. Всього в рейтингу 150 країн. Як оціночні критерії експерти обрали шість чинників: реальний ВВП на душу населення, тривалість здорового життя, можливість покластися на когось у найближчому оточенні, суб`єктивний ступінь свободи в ухваленні життєвих рішень, захищеність від корупції та щедрість. Росія в рейтингу опинилася на 68-му місці. З країн СНД її обігнали Молдавія, Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Білорусь. Решта колишніх радянських республік, включаючи Україну й країни Балтії, виявилася менш "щасливими".

США назвали умову відмови від удару по Сирії

Державний секретар США Джон Керрі 9 вересня заявив, що Сирія може уникнути військової операції, якщо протягом тижня передасть контроль над усією хімічною зброєю до рук міжнародного співтовариства. За словами Керрі, керівництво США повністю віддає собі звіт у тому, що рішення сирійського конфлікту знаходиться виключно в політичній площині. «Військового шляху тут просто немає, ми не маємо ілюзій на цей рахунок», - заявив держсекретар після переговорів зі своїм британським колегою Вільямом Хейгом. При цьому Керрі висловив припущення, що президент Сирії Башар Асад навряд чи погодиться виконати цю умову.

Асоціація з ЄС закриє Україні вхід до Митного союзу - Медведєв

Підписання Україною Договору про асоційоване членство з Євросоюзом закриє для неї вхід до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, заявив сьогодні прем`єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на нараді з віце-прем`єрами. «Я хочу, щоб тут ніяких ілюзій не було. Ситуація достатньо проста при підписанні відповідного документа з державами Євросоюзу про асоційоване членство. Практично для наших українських партнерів вхід до Митного союзу буде закритий», - сказав Медведєв.

ЗМІ: Росія поставляє озброєння до Сирії через український спецпорт

Український порт Октябрськ є одним з ключових пунктів на шляху постачань російської зброї режиму Башара Асада. Про це повідомляє Washington Post. Видання цитує звіти незалежних дослідників, згідно з якими, для переправлення озброєнь в порти Сирії використовуються як невеликі кораблі, що ходять під сирійськими та ліванськими прапорами, так і величезні суховантажі, в тому числі такі, що належать російським і українським підприємцям.

Виробництво вітчизняних автомобілів скоротилося на 21%

Виробництво автомобілів в Україні в серпні 2013 року скоротилося на 21% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 5,769 тис. одиниць. Разом з тим, порівняно з липнем поточного року в серпні виробництво легкових автомобілів зросло на 14,3%, комерційних - на 24,9%, автобусів - на 0,4%.

Збірна України вийшла в другий етап Євробаскету

Чоловіча збірна України з баскетболу виграла матч останнього туру першого групового етапу чемпіонату Європи у команди Великої Британії - 87:68 - і вийшла в наступний етап змагань. Гра з британцями була вирішальною для подальшої турнірної долі української команди. Результат матчу зумовив результат другої чверті, в якій українці зуміли обіграти суперників із різницею в 14 очок - 27:13. В інших трьох 10-хвилинках на майданчику йшла приблизно рівна боротьба. Разом із тим українці в двох із трьох чвертей також вигравали, хоча й з мінімальною перевагою.

Москва закликає Сирію передати хімзброю під міжнародний контроль

Росія закликає Сирію передати хімічну зброю під міжнародний контроль, якщо це дасть змогу уникнути військового удару з боку США. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров."Закликаємо сирійське керівництво не тільки домовитися про постановку місць зберігання хімічної зброї під міжнародний контроль, а й про подальше знищення, а також про повноцінне приєднання до організації із заборони хімічної зброї", - заявив міністр.