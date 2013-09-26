У Кіровограді шахраї видурюють тисячі гривень у наляканих людей (відео)

Владнати все пропонують за значну суму. Коли жертви оговтуються, то ідуть до правоохоронців, повідомляє ТСН.

Наприклад, одній жінці пізно ввечері подзвонив син і сказав, що потрапив до міліції. Щоб усе владнати, мати мала віддати десять тисяч гривень. Поспіхом зібравши усе, що мала: три тисячі гривень та золоті прикраси, жінка передала їх водію машини, що під‘їхала під її будинок.

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Лише, коли віддала гроші, зрозуміла, що чула голос лише схожий на сина. Жінка звернулася до правоохоронців. Там заяву прийняли, але попередили, що якщо шахраїв і спіймають, то суворе покарання їм не світить. Так само, як і повернути видурені гроші. За такий злочин передбачене покарання у вигляді штрафу або обмеження волі до трьох років.

Чутки ж про банду шахраїв, яка працює на Кіровоградщині, у міліції не підтверджують. Кажуть, що єдине, що обʼєднує телефонних здирників - це гра на батьківських почуттях. Останнім часом подібні випадки в міліції реєструють щодня. Щоб скоїти таке шахрайство, треба знати тільки номер телефону жертви і деякі данні про сина чи доньку.

А цю інформацію можна легко отримати від сусідів та знайомих. Проте частіше шахраї телефонують навмання за номером у довіднику. Тому часто припускаються помилок: плутають син чи донька у жертви, а інколи з пропозицією владнати неприємності дитини, дзвонять бездітним.

Щоб не стати жертвою телефонних шахраїв, людині потрібно лише п‘ять хвилин часу, кажуть експерти, достатньо лише отямитися і проаналізувати ситуацію. Тож, радять: попросити тих, хто дзвонить, зателефонувати через кілька хвилин і покласти слухавку. Цього досить, щоб шахраї вже більше не подзвонили.