В Україні зберігається гендерна нерівність в оплаті праці - Мінсоцполітики

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

«Програма спрямована на подолання гендерної нерівності в Україні. На жаль, на сьогодні в Україні у більшості сфер жінки знаходяться у гірших умовах, ніж чоловіки. Така ситуація є неприпустимою і її потрібно виправляти», - зазначила міністр соцполітики Наталія Королевська.

На тему: Експерти: політика залишається «чоловічою справою»

Вона нагадала, що на сьогодні в Україні є вкрай низьким представництво жінок у владі – як виконавчій, так і законодавчій. Окрім того, існує розрив в оплаті праці українських жінок і чоловіків.

«У першому півріччі цього року розмір середньомісячної заробітної плати жінок становив 2 тис. 792 грн, а чоловіків – 3 тис. 614 грн. Фактичний розрив в оплаті праці за цей період склав 22,7%. Крім того, 55% безробітних – це саме жінки», – сказала міністр.

Королевська зазначила, що реалізація Програми дасть можливість запровадити стандарти рівності жінок і чоловіків з урахуванням кращого європейського досвіду, у тому числі і у сфері соціально-трудових відносин.

„Зокрема, в рамках програми відбудуться заходи щодо скорочення гендерного розриву в рівні заробітної плати. Крім того, увага буде приділена питанням рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності у вихованні дитини між жінками і чоловіками”, - сказала вона.