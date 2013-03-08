Експерти: політика залишається «чоловічою справою»

Про це йдеться у попередніх висновках комплексного дослідження представництва жінок у владі, презентованих на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначила координатор проекту «Розбудова стратегії участі жінок на місцевих виборах» Оксана Ярош, в Україні політика залишається чоловічою справою. За її словами, для жінок політика залишається некомфортним середовищем, жінкам не вистачає знань та ресурсів для успішної участі у політичних процесах.

Керівник громадської організації «Київський інститут гендерних досліджень» Марфа Скорик зазначила, що надто мало жінок представлені в українській політиці. З метою з'ясувати причини цього профільні громадські організації провели комплексне дослідження. Вони опитали близько шістдесяти жінок-депутатів, представниць місцевої влади та громадських активісток у шести регіонах України.

М.Скорик зазначила, що згідно з попередніми висновками дослідження, вдалося виявити кілька обставин. Жінки наголошували, зокрема, про ускладнення в реалізації політичної кар'єри, з якими стикається жінка-політик, про її часто запізнілий старт, причому старт «із оглядкою» на чоловіка. Жінок, охочих бути політиками, турбують подвійні стандарти, необхідність прийняття «чоловічих» правил гри, коли поруч немає соратниць. «Я можу бути лідером сто разів, але що робити, якщо у бюджетній комісії я одна?» - процитувала одну з учасниць проекту М.Скорик.

Серед позитивних рис сьогоднішнього гендерного розподілу у політиці жінки зазначили сприятливу ситуацію на низових рівнях політичного представництва, у місцевій владі, де кількісно жінки й чоловіки представлені відносно рівно.