Болгарія скоротить імпорт газу з Росії за 5 років на 50%

"Через п'ять років ми б хотіли отримувати, як мінімум, 50 % газу з інших, диверсифікованих джерел" , - сказав він в інтерв'ю агентству Bloomberg. В даний час Болгарія отримує з Росії 87 % газу.

За словами Плевнелієва, диверсифікація постачальників газу дозволить країні переконатися в тому , що енергетичний фактор не стане перешкоджати економічному зростанню." У 2009 році газовий конфлікт між Росією та Україною призвів до припинення поставок на два тижні, що підкреслило необхідність забезпечити більшу незалежність (від поставок сировини з РФ - ред.)" , - додав болгарський лідер.

Збільшення ВВП в поточному році очікується на 1%, але, на думку президента Болгарії у країни є потенціал для зростання на 4-6% щорічно , передає ПРАЙМ.

У ході інтерв'ю Плевнелієв також торкнувся ситуації з протестами проти заходів економії бюджету і корупції , зазначивши, що вони свідчать про триваючий перехід до демократії. "Громадяни вимагають більшої прозорості від політиків" , - сказав він.

Як повідомляв УНІАН , парламент Болгарії скасував угоду про будівництво в країні транзитного нафтопроводу для російської нафти.