В Україні вже є три мільярдери

За даними податкової, в 2005 році троє українців одержали дохід понад 1 млрд. грн. Про це повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій ЛЕКАРЬ сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому С.ЛЕКАРЬ зазначив, що ці громадяни ще не подали декларації, а він наводить дані, які має в своєму розпорядженні ДПАУ.

При цьому заступник голови ДПАУ додав, що оскільки кампанія з декларування доходів ще не завершена, то кількість українців з доходом понад 1 млрд. грн. може збільшитися, орієнтовно, на дві особи.

С.ЛЕКАРЬ також повідомив, що, за підсумками 2005 року, близько 20 українців одержали дохід понад 500 млн. грн. і близько 100 чоловік – понад 100 млн. грн.

В цілому, за даними ДПАУ, в 2005 році 1299 українців одержали дохід понад 1 млн. грн.

С.ЛЕКАРЬ зазначив, що нинішня кампанія з декларування доходів в цілому «пройшла на непоганому рівні». Проте, додав він, багато українців так і не подали декларації, і зараз податкова проводить з ними відповідну роботу. Він повідомив, що до числа громадян України, які понесли адміністративне покарання за не подачу декларації, ввійшли відомі політики, спортсмени, артисти і державні службовці. При цьому ні імен, ні прізвищ С.ЛЕКАРЬ не назвав. За його словами, багато артистів у своїх деклараціях, якщо вони взагалі їх подають, указують занижені суми доходів, це ж стосується і гравців футбольних команд Першої ліги.

Довідка УНІАН. Число українців, які вказали в податкових деклараціях дохід понад 1 млн. грн., в 2004 році становило 1871 чоловік, в 2003 - 837, в 2002 - 336, в 2001 – 160.

Зазначимо, що зараз вперше податкова України заявила про те, що в країні є мільярдери.