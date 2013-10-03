Тариф за вивезення та утилізацію сміття має бути втричі вищим - експерти

Через збільшення обсягів сміття в Україні Кабмін затвердив профільну програму щодо його скорочення до 2020 року. За сім років уряд має намір витратити з державного та місцевих бюджетів 4,7 мільярда грн, щоб побудувати сміттєпереробні заводи, сортувальні комплекси і закупити техніку, пише Комерсант-Україна.

Однак, на думку експертів, без підвищення тарифів на вивезення та утилізацію відходів програма може залишитися лише декларацією про наміри.

За словами одного з учасників ринку, будівництво одного заводу потужністю переробки 40 тисяч тонн на місяць обійдеться в 70-80 млн євро.

"В Україні три іноземних інвестори: австрійський Ave, французький Veolia, німецький Remondis. Але немає жодного оператора, який би не хотів продати цей бізнес в Україні", - сказав співрозмовник видання в одній з компаній.

Запропонована програма залишиться декларацією про наміри, якщо держава не піде на перегляд тарифу на вивезення та утилізацію сміття, вважає він.

У Польщі тариф становить приблизно 30 грн з людини, чого вистачає на вивезення, утилізацію, амортизацію обладнання, зарплати і прибуток. За словами голови правління асоціації підприємств сфери поводження з відходами "Чиста країна" Віктора Ржоткевича, тариф у Києві в середньому становить 6 грн на місяць з людини. При середній нормі накопичення сміття 2,3 кубометра на рік, вартості поховання та логістики тариф має становити мінімум 20 грн.

"Це те, що під силу платити українцеві і мало-мальськи може поліпшити стан з відходами. Крім тарифу, компенсатором може стати збір з упаковки. Його платитимуть ті, хто більше споживає таких товарів", - додає він.