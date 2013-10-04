Суркіс радить носити футболки з ним замість Бандери (відео)

Натомість він пропонує одягати футболки з зображенням ""матері, батька, сестри, брата".

"Скажіть мені, будь ласка, а ви без цього не можете прийти на стадіон? Ну, візьміть - у вас є мати, батько, сестра, брат? Ну, я вам подобаюсь? Давайте, я вам футболку дам зі своїм обличчям", - сказав він журналістам 5 каналу, відповідаючи на питання про носіння портрета Бандери на одязі на стадіонах.

Як повідомляв УНІАН раніше, спостерігач FARE (футбол проти расизму в Європі) поскаржився ФІФА на прояви расизму на стадіоні Львова під час матчу 6 вересня між Україною і Сан-Марино.

Спостерігачі FARE були розчаровані «ультраправими банерами», «штандартом дивізії СС «Галичина»; занепокоєння FARE викликав також ультраправий банер Good night, left side, а також людина на трибуні у майці з номером 88 – цей момент представник FARE розшифрував як Heil Hitler («Н» – 8-й номер літери англійської абетки).