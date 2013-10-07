Головне за день: огляд топ-новин

ООН: У Сирії знищили частину хімзброї

Сирійці в неділю знищили частину свого арсеналу хімзброї під керівництвом експертів Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Також в ООН повідомили, що процес знищення арсеналів буде продовжений в наступні дні.

Росія перекрила імпорт литовської "молочки"

Росспоживнагляд призупинив ввезення молочної продукції з Литви на територію Росії, повідомляється на сайті відомства.

Штраф за п'яну їзду хочуть збільшити до $ 900

Рада хоче посилити відповідальність за керування автомобілем у п'яному вигляді.

У відповідному законопроекті нардепа Андрія Кожем'якіна (« Батьківщина»), штрафи для водіїв, які попалися вперше, хочуть збільшити до 6800-7650 грн (зараз 2550-3400) або позбавити водійських прав на строк до трьох-чотирьох років (зараз - від одного до двох).

Індія випробувала ракету, здатну нести ядерний заряд

Збройні сили Індії здійснили успішне випробування балістичної ракети "Прітхві -II", здатної нести ядерний заряд на дальність близько 350 кілометрів.

Казахстан може вступити до СОТ через два місяці - ЗМІ

Казахстан може приєднатися до Світової організації торгівлі (СОТ) через два місяці - на дев'ятій міністерській конференції СОТ на Балі.

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України до 0%

Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України за підсумками 2013 до 0% з раніше прогнозованого показника в 1%.

«Зростання ВВП відновиться в другому півріччі за рахунок бази порівняння і гарного врожаю, але цього зростання буде недостатньо для того, щоб перекрити спад першого півріччя, тому зростання ВВП буде 0%», - сказала економіст Світового банку Анастасія Головач.

Тимошенко може подати документи на реєстрацію кандидатом у Президенти – голова ЦВК

Голова ЦВК Михайло Охендовський заявляє, що Юлія Тимошенко може подати документи для реєстрації кандидатом у Президенти, але ЦВК буде приймати рішення про її реєстрацію, виходячи з існуючої на той момент правової реальності.

Україна закінчила вересень з нульовою інфляцією

Показник інфляції в Україні у вересні 2013 року в порівнянні з серпнем не змінився і склав 0%. За інформацією Держстату, у вересні п.р. в порівнянні з попереднім місяцем зафіксовано нульове зростання цін, у серпні та липні, два місяці поспіль, була зафіксована дефляція.

У США надрукували нові купюри номіналом в $ 100

Федеральна резервна система запускає в обіг нову купюру номіналом в $ 100. Банкноти потраплять в обіг після затримки у кілька місяців.

Адвокати просять помістити активістів Greenpeace під домашній арешт

Адвокати активістів Greenpeace, які перебувають у СІЗО в Мурманській області Росії і яких звинувачено у піратстві, не задоволені умовами утримання підзахисних і просять змінити їм запобіжний захід на домашній арешт.

Україна та ЄС зможуть вільно торгувати вже до літа 2014 року - посол ЄС

Україна та ЄС зможуть працювати в режимі вільної торгівлі до літа 2014 року, заявив глава Представництва ЄС Ян Томбінський .

У разі підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також швидкої ратифікації документа всіма 28 країнами - членами Євросоюзу, режим вільної торгівлі між підписантами документа може запрацювати вже до літа 2014 року.

Наразі юридично неможливо лікувати Тимошенко за кордоном - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов підкреслює, що в рамках існуючого юридичного поля проблематично направити екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко на лікування за кордон.

"У нас немає законодавства, яке дозволяє сьогодні з колонії вирушати за кордон лікуватися ув'язненим. Тому необхідно, навіть якщо це питання вирішувати, то необхідне опрацювання відповідного законодавства", - зазначив Єфремов.

Янукович просить Генпрокуратуру оцінити дії вболівальників у справі проти збірної України

Президент України Віктор Янукович просить генерального прокурора Віктора Пшонку дати правову оцінку діям окремих вболівальників під час футбольного матчу кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу 2014 року з футболу між національними збірними командами України та Сан-Марино, що відбувся 6 вересня на стадіоні «Арена Львів» (м. Львів), на які звернув увагу Дисциплінарний комітет ФІФА.

Польща добиватиметься чергового зниження ціни на російський газ

Польща, що отримала торік понад 15% знижки на російський газ, має намір досягти подальшого зниження ціни палива від свого головного постачальника - Російської Федерації.

У Кличка заявили, що бою -реваншу з Повєткіним не буде

Менеджер Володимира Кличка Бернд Бенте виключив можливість бою-реваншу між українцем і Олександром Повєткіним.

За словами Бенте, обговорювати повторний бій не має сенсу, оскільки під час першого поєдинку українець володів беззаперечною перевагою. Менеджер додав, що українець не повернеться на ринг раніше весни 2014 року. За словами Бенте, чергового суперника Кличко обере одна з боксерських організацій, чиїм поясом чемпіона світу володіє українець.

Мін'юст заявив про відновлення роботи всіх єдиних і державних реєстрів

Станом на 14.00 7 жовтня створено всі умови і технічні можливості для відновлення роботи всіх єдиних і державних реєстрів, повідомляє Міністерство юстиції України .

Згідно з повідомленням, Служба безпеки України за результатами проведеної перевірки підтвердила повноту і цілісність усіх реєстрів. Мін'юст також стверджує, що витоку інформації з персональними даними громадян України не відбулося.