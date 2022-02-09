На перший погляд, звичайні відео отримали велику популярність у мережі.

Звичайна українська пенсіонерка Ярослава Козак стала справжньою зіркою TikTok - відео з нею набирають сотні тисяч переглядів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

84-річна Ярослава Миколаївна отримує безліч подарунків від підписників - їй шлють книги та солодощі. Усе почалося з відео, на якому бабуся дає гроші онучці на улюблені цукерки. Місяць тому ролик вже мав чотири мільйони переглядів. На решті відео вона просто ходить хатою, розмовляє, читає, бавиться з песиком. Користувачів вона скорила своєю щирістю та усмішкою.

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Відео в мережу викладає її 27-річна онука Лілія. Розповідає, що на таку популярність бабусі навіть і не розраховувала. Зараз подарунки для пенсіонерки йдуть навіть з-за кордону.

Лілія розповіла, що два роки тому їй вдалося подолати рак молочної залози. Мотивацією для дівчини була її бабуся, яка усіляко підтримувала її. Блог для Ярослави Миколаївни створили для того, щоб ділитися її щирими емоціями. Порад у відео пенсіонерка нікому не дає - просто ділиться з мережею своєю любов'ю.

Деталі дізнавайтеся з сюжету:

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що кожний вакцинований громадянин України віком старше 60 років зможе безкоштовно отримати смартфон.

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