Сприятливе рішення боргового питання США сходить нанівець - експерт

Невизначеність щодо боргового питання США вносить смуту на фондові ринки, сказала в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

На її думку, "початкова впевненість інвесторів у сприятливому результаті подій поступово сходить нанівець. В міру того, як наближається дата можливого дефолту Штатів, вони воліють вихід із паперів".

Як повідомила Лаврик, на фондових майданчиках в середу, 9 жовтня, не склалося єдиного настрою. Європейські майданчики більшу частину сесії торгувалися в плюсі ​, проте під кінець сесії частина індексів скотилися в червону зону. Учасникам американських торгів на даний момент також складно визначитися з напрямком руху. Dow Jones намагається відіграти втрати, понесені напередодні, Nasdaq, навпаки, продовжує рух вниз.

Аналітик відзначила, що "статистичні дані зараз повністю відійшли на другий план. Крім того, частина даних з американської економіки просто не публікується через призупинення роботи уряду".

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За словами Лаврик, єдиним позитивним фактором сьогодні стала новина про те, що Обама готується в середу офіційно висунути Джанет Йеллен на пост голови ФРС. "Дивним чином дане повідомлення вплинуло на курс долара, який сьогодні помітно зміцнився по відношенню до євро. Йеллен є переконаним прихильником програми кількісного пом'якшення, а це більшою мірою фактор потенційного ослаблення американської валюти", - сказала аналітик.

За її інформацією, на вітчизняному фондовому ринку в середу переважали покупки. Індекс UX підвищився на 0,64 % до 844,91 пункту. Лаврик нагадала, що 10-12 жовтня торги на Українській біржі проходитимуть тільки в режимі адресних угод, що пов'язано з початком передачі акцій першого ешелону на депозитарне обслуговування Національного депозитарію.