На Житомирщині бетонний стовп впав на міліціонера

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні близько 3.00 до Попільнянського райвідділу міліції зателефонувала жінка та повідомила, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду на своєму автомобілі.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. На місці правоохоронці з’ясували, що 32-річна жінка не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з бетонним стовпом лінії телефонного зв’язку. Внаслідок ДТП стовп упав на капот її автомобіля. Сама жінка не постраждала. Міліціонери самотужки взялися знімати бетонну опору з капоту. Раптом стовп обрушився на 30-річного лейтенанта міліції.

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З отриманими тяжкими тілесними ушкодженнями він був госпіталізований до реанімації, де вранці помер.