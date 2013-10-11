У Львові другий день шукають 3-річного хлопчика, який впав у колектор (відео)

08:26, 11 жовтня 2013
Суспільство
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У Львові тривають пошуки хлопчика 2010 року народження, який вчора під час прогулянки з родичами впав у відкритий люк каналізаційного колектора.

люк каналізація канализация / Фото : ТВі

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7.00 п’ятниці хлопчика не знайдено. До пошуково-рятувальних робіт від Головного управління ДСНС у Львівській області залучено 52 особи і 12 одиниць техніки.

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Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася коли хлопчик разом з родичами йшов вулицею і ступивши на кришку каналізаційного колодязя провалився всередину. Рятувальники витягли з каналізаційного колодязя батька хлопчика, який кинувся рятувати малюка, але не зміг.

Відео: ТСН

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