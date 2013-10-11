У Львові другий день шукають 3-річного хлопчика, який впав у колектор (відео)
08:26, 11 жовтня 2013Суспільство
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У Львові тривають пошуки хлопчика 2010 року народження, який вчора під час прогулянки з родичами впав у відкритий люк каналізаційного колектора.
У Львові тривають пошуки 3-річного хлопчика / Фото : ТВі
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Станом на 7.00 п’ятниці хлопчика не знайдено. До пошуково-рятувальних робіт від Головного управління ДСНС у Львівській області залучено 52 особи і 12 одиниць техніки.
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Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася коли хлопчик разом з родичами йшов вулицею і ступивши на кришку каналізаційного колодязя провалився всередину. Рятувальники витягли з каналізаційного колодязя батька хлопчика, який кинувся рятувати малюка, але не зміг.
Відео: ТСН
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