На Харківщині землю оформлюють на померлих

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області.

Так, прокуратура Дворічанського району процесуально керує розслідуванням за фактом підроблення заяв на реєстрацію земельних ділянок державним кадастровим реєстратором районного відділу Держземагентства (за ч. 1 ст. 366) КК України.

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Схоже правопорушення, передбачене ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа та його використання) виявлене в Лозівському районі, де посадовці міськрайонного управління юстиції зареєстрували право оренди землі за заявою померлої людини.

Окрім того, прокуратура Красноградського району процесуально керує кримінальним провадженням за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Там чиновники районного управління юстиції зареєстрували право оренди 180 земельних паїв за юридичною особою, попередньо не перевіривши дані щодо прав оренди ділянок за іншим суб’єктом господарювання.

Прокурорські перевірки у Золочівському, Великобурлуцькому, Борівському, Дергачівському та Харківському районах виявили численні випадки порушення порядку реєстрації землі та прав на неї.

Зокрема, поширеними є факти необґрунтованої відмови держреєстрації та недодержання її 14-денного терміну.

Так, у Великобурлуцькому районі заява громадянина про присвоєння ділянці кадастрового номеру не вирішувалася по суті протягом 7 місяців.

У Харківському районі взагалі виявлено 40 подібних фактів.

Держрєстратори в Дергачівському районі безпідставно відмовили 14 юридичним особам у реєстрації прав на земельні ділянки.

Окрім кримінальних проваджень, за результатами перевірок органами прокуратури області внесено 5 подань про усунення порушень. Поновлені права понад 50 осіб.

Наразі перевірки тривають, повідомили в прокуратурі.