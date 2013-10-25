Україна практично погодила словацький маршрут реверсу газу
Україна, незважаючи на протидію російського "Газпрому", практично погодила із Словаччиною реверсні поставки газу, проте зможе приступити до запуску проекту після того, як протягом листопада вирішить технічне питання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив після переговорів у Брюсселі з єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером Оттінгером.
«Ми відпрацювали питання щодо реверсу через територію Словаччини. Там залишилося одне технічне питання, яке ми вирішимо впродовж листопада, і в нас відкриється ще один маршрут», - сказав Ставицький.
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При цьому він додав, що у разі запуску словацького маршруту реверсних поставок газу Україна зможе одержувати найбільші обсяги блакитного палива - не менше 10 млрд куб. м.
«Наші можливості за рік – від 6-7 млрд газу за маршрутами Угорщина – Україна і Польща –Україна", - уточнив міністр.
За його словами, Україна продовжує йти шляхом лібералізації газового ринку, збираючись таким чином вирішити проблему диверсифікації поставок енергоносіїв до країни.
"Ми збираємося здійснювати закупівлі газу наперед - наприклад влітку, коли газ на ринках Європи дешевший", - сказав Ставицький, додавши, що в планах уряду навіть відкриття спотового ринку на базі наших сховищ, що у свою чергу дасть можливість вітчизняним підприємствам здійснювати закупівлю газу за низькою ціною.
Крім того, за його словами, на переговорах з єврокомісаром обговорювалося питання надання послуг із зберігання газу європейських компаній.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що Україна і Європейський Союз погодили новий маршрут поставки природного газу до України з Хорватії через територію Угорщини до українських газових сховищ.
На початку тижня, 22 жовтня, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун заявив, що Україна припинила поставки природного газу з території Польщі за контрактом з німецьким газовим трейдером RWE через дорожнечу палива, а крім того, відзначає складнощі з відкриттям поставок газу за реверсною схемою з Румунії.
За даними польської газотранспортної компанії Gaz System, з початку жовтня німецький газовий трейдер RWE поставляв до України газ тільки 5-6 жовтня з близько 0,2 млн. кубометрів на добу. Це в 10 разів менше, ніж мінімальні поставки газу місяцем раніше, коли компанія через польську газотранспортну систему прокачувала до України щодоби від 2 до майже 4 млн. кубометрів газу.
У Gaz System зазначили, що, згідно з діючими в Польщі правилами, RWE не зобов'язаний інформувати компанію про те, на який термін він вирішив припинити поставки газу, і може відновити їх у будь-який момент.
Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Раніше уряд висловлював ідею укласти контракт на поставки природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.
На даний момент реверс газу здійснюється через Угорщину. Поставки газу із Словаччини повинні були розпочатися ще в травні 2013 р., проте цього не сталося через протидію російського "Газпрому", який пообіцяв цій країні зробити знижку на газ.
Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м, включаючи 18 млрд кубів від російського газового монополіста компанії "Газпром", від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.
Наприкінці вересня польська компанія PGNiG, яка є монопольним покупцем і продавцем газу в Польщі і забезпечує свої потреби в "блакитному паливі" за рахунок власного видобутку тільки близько на 30%, заявила про те, що готова позмагатися з RWE та іншими неназваними компаніями за право поставляти газ до України, яка активно шукає інших постачальників у Європі через надто дорогий газу за прямим контрактом з російським "Газпромом".