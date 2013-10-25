Україна практично погодила словацький маршрут реверсу газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив після переговорів у Брюсселі з єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером Оттінгером.

«Ми відпрацювали питання щодо реверсу через територію Словаччини. Там залишилося одне технічне питання, яке ми вирішимо впродовж листопада, і в нас відкриється ще один маршрут», - сказав Ставицький.

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При цьому він додав, що у разі запуску словацького маршруту реверсних поставок газу Україна зможе одержувати найбільші обсяги блакитного палива - не менше 10 млрд куб. м.

«Наші можливості за рік – від 6-7 млрд газу за маршрутами Угорщина – Україна і Польща –Україна", - уточнив міністр.

За його словами, Україна продовжує йти шляхом лібералізації газового ринку, збираючись таким чином вирішити проблему диверсифікації поставок енергоносіїв до країни.

"Ми збираємося здійснювати закупівлі газу наперед - наприклад влітку, коли газ на ринках Європи дешевший", - сказав Ставицький, додавши, що в планах уряду навіть відкриття спотового ринку на базі наших сховищ, що у свою чергу дасть можливість вітчизняним підприємствам здійснювати закупівлю газу за низькою ціною.

Крім того, за його словами, на переговорах з єврокомісаром обговорювалося питання надання послуг із зберігання газу європейських компаній.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що Україна і Європейський Союз погодили новий маршрут поставки природного газу до України з Хорватії через територію Угорщини до українських газових сховищ.

На початку тижня, 22 жовтня, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун заявив, що Україна припинила поставки природного газу з території Польщі за контрактом з німецьким газовим трейдером RWE через дорожнечу палива, а крім того, відзначає складнощі з відкриттям поставок газу за реверсною схемою з Румунії.

За даними польської газотранспортної компанії Gaz System, з початку жовтня німецький газовий трейдер RWE поставляв до України газ тільки 5-6 жовтня з близько 0,2 млн. кубометрів на добу. Це в 10 разів менше, ніж мінімальні поставки газу місяцем раніше, коли компанія через польську газотранспортну систему прокачувала до України щодоби від 2 до майже 4 млн. кубометрів газу.

У Gaz System зазначили, що, згідно з діючими в Польщі правилами, RWE не зобов'язаний інформувати компанію про те, на який термін він вирішив припинити поставки газу, і може відновити їх у будь-який момент.

Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Раніше уряд висловлював ідею укласти контракт на поставки природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

На даний момент реверс газу здійснюється через Угорщину. Поставки газу із Словаччини повинні були розпочатися ще в травні 2013 р., проте цього не сталося через протидію російського "Газпрому", який пообіцяв цій країні зробити знижку на газ.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м, включаючи 18 млрд кубів від російського газового монополіста компанії "Газпром", від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Наприкінці вересня польська компанія PGNiG, яка є монопольним покупцем і продавцем газу в Польщі і забезпечує свої потреби в "блакитному паливі" за рахунок власного видобутку тільки близько на 30%, заявила про те, що готова позмагатися з RWE та іншими неназваними компаніями за право поставляти газ до України, яка активно шукає інших постачальників у Європі через надто дорогий газу за прямим контрактом з російським "Газпромом".