У Раді Європи закликають Україну якнайшвидше призначити вибори у Києві

Як передає Німецька хвиля, про це йдеться у проекті доповіді про місцеву та регіональну демократію в Україні, авторами якої виступили бельгійський депутат Марк Кулс та французький Паскаль Манжан. Документ буде винесено на розгляд Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи наступного тижня у Страсбурзі.

Його автори дають критичну оцінку "ситуації на місцях" і особливо в українській столиці.

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У рекомендаціях українській владі доповідачі закликають до "негайного проведення виборів у тих містах, де склалася така ситуація, особливо у Києві, а також до ухвалення закону, який би чітко розмежував повноваження мера міста на голови міськадміністрації Києва".

Оскільки востаннє кияни обирали мера ще 2008 року, у Брюсселі рішення Конституційного суду викликало серйозне занепокоєння. Його поділяють і доповідачі Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. «Відсутність, як у випадку з Києвом, чинного обраного мера, вочевидь перешкоджає належному функціонуванню місцевої демократії", - наголошується у проекті доповіді.

Разом з тим доповідачі позитивно оцінили ухвалення українським урядом "Стратегії регіонального розвитку до 2015 року" та діяльність Конституційної Асамблеї. Проте висловили стурбованість повільним темпом реформ у місцевому самоврядуванні, "незважаючи на гучні заяви на рівні найвищого керівництва" і зауважують, що ці реформи в Україні наражаються на "значні політичні, економічні, фінансові та юридичні труднощі". Експерти Конгресу вважають також, що в Україні відсутній чіткий розподіл повноважень між центральним урядом та місцевою владою, що призводить до дублювання цих повноважень та втручання центральної влади через голів облдержадміністрацій у справи регіонів.

У висновках до доповіді наголошується, що на практиці система державного управління в Україні залишається надзвичайно централізованою. "Конгрес рекомендує посилити фінансову самостійність місцевих громад та поліпшити систему прозорого і справедливого розподілу фінансових ресурсів на підставі чітких та об’єктивних критеріїв", - йдеться у документі.

Крім того, доповідачі Конгресу закликають українську владу звернути увагу на ті сільські райони, де спостерігається значний відтік населення і демографічний спад. Ці негативні тенденції, на їхню думку, можна подолати через запровадження спеціальних стратегій, розроблених для таких регіонів, що сприяло б підвищенню зайнятості місцевого населення та його прибутків.

Зараз під моніторингом Конгресу місцевих і регіональних рад перебувають 46 країн-членів Ради Європи. Прийдешня доповідь щодо України стане другою від 2001 року.

Для збору фактів і інформації у процесі підготовки доповіді про місцеву та регіональну демократію в Україні доповідачі Конгресу Марк Кулс та Паскаль Манжан побували у країні двічі – у травні 2012 року та у квітні поточного. Доповідь та рекомендації до неї будуть винесені на голосування депутатів Конгресу 31 жовтня. У разі ухвалення резолюції, хід виконання її рекомендацій українською владою візьме на контроль Комітет міністрів Ради Європи.