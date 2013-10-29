Світовий банк: Україна - на другому місці в світі з поліпшення податкової системи

Про це сказано у звіті до рейтингу Doing Business-2014, складеному Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

Серед іншого у сфері оподаткування України експерти відзначили спрощення процедури та послідовне зниження часу на сплату податків.

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«Україна спростила звітність з корпоративного податку на прибуток, ПДВ та внеску на соціальне забезпечення, який подають компанії. У 2012 році завдяки цьому скоротився час [на подачу звітності] відповідно до українського податковим законодавством на 101 годину - з 491 до 390 годин », - констатують експерти Світового банку та IFC.

У своєму звіті фахівці також зробили акцент на спрощення сплати податків в Україні завдяки «подальшому вдосконаленню системи електронного документообігу».

Крім того, окрему увагу приділено спрощенню отримання свідоцтва платника ПДВ, що забезпечило підвищення позицій України за критерієм «Реєстрація власності».

Загалом у Doing Business-2014 Україна піднялася на 25 позицій - на 112-е місце порівняно з торішнім рейтингом.