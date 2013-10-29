Світовий банк: Україна - на другому місці в світі з поліпшення податкової системи
За останні 5 років Україна вийшла на друге місце серед усіх країн за темпами скорочення відставання від самої кращої (найпростішої) в світі системи оподаткування - Об'єднаних Арабських Еміратів.
Про це сказано у звіті до рейтингу Doing Business-2014, складеному Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).
Серед іншого у сфері оподаткування України експерти відзначили спрощення процедури та послідовне зниження часу на сплату податків.
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«Україна спростила звітність з корпоративного податку на прибуток, ПДВ та внеску на соціальне забезпечення, який подають компанії. У 2012 році завдяки цьому скоротився час [на подачу звітності] відповідно до українського податковим законодавством на 101 годину - з 491 до 390 годин », - констатують експерти Світового банку та IFC.
У своєму звіті фахівці також зробили акцент на спрощення сплати податків в Україні завдяки «подальшому вдосконаленню системи електронного документообігу».
Крім того, окрему увагу приділено спрощенню отримання свідоцтва платника ПДВ, що забезпечило підвищення позицій України за критерієм «Реєстрація власності».
Загалом у Doing Business-2014 Україна піднялася на 25 позицій - на 112-е місце порівняно з торішнім рейтингом.