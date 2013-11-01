В Україні завтра збережеться суха і прохолодна погода

13:47, 01 листопада 2013
Суспільство
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В Україні завтра збережеться суха і прохолодна погода, місцями туман.

прогноз синоптик погода / Фото : ZN.ua

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, вночі та вранці у східній та південній частині місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, у східних, Запорізькій, Херсонській областях та в степовій частині Криму 0-5° тепла; вдень 10-15°, на Закарпатті, Прикарпатті та в Криму до 18°.

У Київській області завтра без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

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У столиці також без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

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