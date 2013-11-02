Мексика спише Кубі 70% п'ятисотмільйонного боргу

Як повідомляють латиноамериканські ЗМІ, мова йде про кредит, наданий державним мексиканським банком Bancomext кубинському уряду п'ятнадцять років тому, залишковий борг за яким складає 487 мільйонів доларів.

За словами міністра, решта боргу буде виплачена протягом десяти років. Документи про реструктуризацію боргу будуть підписані в ході візиту до Мексики глави МЗС Куби Бруно Родрігеса, пише РІА Новости.

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"Було важливо зуміти врегулювати цю ситуацію, вона була перешкодою для розвитку (відносин) з кубинським народом", - сказав міністр в радіоінтерв'ю.

Відносини між Кубою і Мексикою ускладнилися після того, як у 2002 році президент Мексики Вісенте Фокс в ході одного із самітів попросив кубинського лідера Фіделя Кастро заздалегідь покинути зустріч з тим, щоб не зустрічатися з президентом США Джорджем Бушем. В останні роки напруженість у відносинах двох країн спала - у вересні глава МЗС Мексики Хосе Антоніо Меаде Курібренья відвідав острів.