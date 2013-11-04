"Доктору Пі" продовжили утримання під вартою

Сихівський районний суд міста Львова продовжив утримання під вартою підозрюваного у шахрайстві Андрія Слюсарчука, більш відомого як "доктор Пі", до 11 січня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні, 4 листопада, зачитав під час засідання суддя Назарій Дулебко.

Як зазначив суддя, таке рішення було ухвалено судом з огляду на те, що Слюсарчук може ухилятися від судових засідань, а також чинити тиск на свідків, оскільки під час одного із судових засідань він погрожував одному із свідків – журналісту газети „Експрес”.

Згідно з попереднім рішенням суду, Слюсарчук повинен був перебувати під вартою до 12 листопада.

Також суд оголосив перерву в розгляді справи до 21 листопада.

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Довідка УНІАН. Кілька років тому в ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності Андрія Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми. Він також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Слюсарчук став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте за результатами розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що Слюсарчук – самозванець, який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано щонайменше три смертельні випадки.

Стосовно Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві і за підозрою у використанні підроблених документів.

У жовтні 2012 року ЗМІ повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» Слюсарчука померли шість чоловік. Загалом же у справі - десять епізодів незаконної лікувальної практики.

5 березня Сихівський районний суд Львова розпочав слухання справи Слюсарчука, який обвинувачується у підробці документів, шахрайстві, завданні тяжких тілесних ушкоджень, які привели до смерті потерпілого, і незаконній лікарській діяльності.