Експерти: На ринку податкової оцінки зникли тіньові схеми

Нові правила оцінки нерухомості, які набули чинності з першого листопада, значно поліпшили умови отримання даної послуги, а також сприятимуть виведенню ринку з «тіні».

«Зламані всі попередні корупційні схеми, при створені Єдиної бази оцінки з’явилася прозорість. Таким чином – ринок оцінки відходить від сірого і тіньового ринку. Після оцінки об’єкта оцінювач вносить дані в Єдину базу і звіту, присвоюється унікальний номер», - розповів Володимир Мироненко, заступник голови Саморегулівної організації оцінювачів «Союз оцінювачів України».

Крім того, тепер громадяни можуть оцінити своє майно простіше і дешевше - розцінки впали у кілька разів. Процедура надання таких послуг значно полегшилася завдяки автоматизації системи оцінки.

«Середня вартість по Києву була 500-700 гривень, сьогодні вартість оцінки 200-300 гривень», - констатував Мироненко.

Сприятимуть нові правила і прозорості оцінки, оскільки до Єдиної бази даних звітів про оцінку включається інформація про усі проведені операції.

«У держави в особі регулятора з’явилася можливість бачити картину і розуміти якість роботи кожного оцінювача і кожного суб’єкта оціночної діяльності. Працюючи за новими правилами, оцінювачі вже не зможуть зловживати, адже одразу виявляються будь-які спекуляції. Якщо раніше – вартість оцінки занижували в рази, то тепер податки від продажу майна сплачуватимуться у повному обсязі та прозоро», - зазначає голова правління організації оцінювачів "Асоціація спеціалістів банків оцінки України" Сергій Фролов.

Адже автоматизація оцінки також у рази пришвидшує роботу. Відтепер здійснити оцінку нерухомості можна й за півгодини.

Володимир Мироненко переконаний, що збільшення вартості оцінки нерухомості не буде, а таку недостовірну інформацію розповідають ті, кому це вигідно і хто не хоче працювати на ринку оцінки за новими правилами.

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«За роки роботи на ринку оцінки сформувалася група оцінювачів, які, багато років працюючи в цій сфері, сформували певну вигідну лише їм схему заробітку. Нові правила, прописані в постанові КМУ №231, унеможливлюють корупційної схеми, так як цим документом держава врегулювала ситуацію на ринку нерухомості», - зазначає експерт ринку нерухомості Олександр Рубанов.

Фахівці запевняють, що введення нових правил значно поліпшило умови отримання даної послуги.

«Щоб здійснити процедуру оцінки майна вам необхідно знайти ліцензованого спеціаліста. Це зробити досить просто. Потрібно зайти на сайт Фонду держмайна і вибрати з переліку того, хто найбільше до вподоби. Там усе структуровано за областями та містами. На тому ж таки сайті можна і відправити електронну заявку на ім'я оцінювача. Ви можете спілкуватися з ним по телефону або особисто з ним зустрітися», - розповідає Сергій Фролов.

Працюючи за новими правилами, оцінювачі вже не зможуть зловживати. Одразу виявляються будь які спекуляції. Якщо раніше вартість об’єкту оцінки занижувалась в рази, то відтепер оціночна вартість буде об’єктивною.

«В угоді ви можете поставити ту суму, про яку ви домовилися із клієнтом. Вона може бути у два-три рази нижче ринкової. Але при виплаті податків, базою для оподаткування саме буде оціночна вартість, яка, в свою чергу, буде максимально наближеною до ринкової», - запевняє Рубанов.

За прогнозами деяких експертів, наведення порядку на ринку оцінки збільшить надходження до бюджету на 3- 5 мільярдів гривень.