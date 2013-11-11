Офіційний курс валют на 12 листопада

18:50, 11 листопада 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

НБУ встановив курс гривні

На 12 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 11 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1070.5824 (на 11 листопада – 1073.5398)

10 RUR – 2.4472 (на 11 листопада – 2.4558)

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