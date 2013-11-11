Бразилія пропонує Україні СП з реалізації космічних програм

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов після Шостого спільного засідання Міжурядової українсько-бразильської комісії з торговельно-економічної співпраці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.

“За інформацією міністра, бразильська сторона запропонувала українським підприємствам космічної галузі розглянути питання створення спільних підприємств з бразильськими компаніями з метою підвищення ефективності реалізації космічних програм Бразилії і України”, - зазначається у повідомленні.

На тему: Україна та Бразилія зацікавлені у співпраці

Під час засідання Україна і Республіка Бразилія також накреслили практичні кроки з подальшої реалізації стратегічно важливих проектів у сферах космосу і охорони здоров'я.

За словами Прасолова, реальним підтвердженням стратегічного партнерства між Україною і Бразилією є спільний космічний проект «Циклон - 4 - Алкантара».

«Цей проект є надзвичайно важливим не лише з комерційної точки зору. Успіх проекту «Циклон - 4 - Алкантара» стане підтвердженням здатності України і Бразилії реалізовувати проекти такого масштабу», - упевнений міністр.

При цьому він повідомив, що сторони домовилися вивчити нові можливості космічної співпраці і спільного розвитку нових проектів.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні вже працює українсько-бразильське СП «Алкантара Циклон Спейс» (Alcantara Cyclon Space), яке займається реалізацією міжнародного проекту «Циклон».

Довідка УНІАН. Договір між Україною і Бразилією про довгострокову співпрацю з використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара підписано 21 жовтня 2003 року. Будівництво комплексу в Бразилії розпочалося у вересні 2010 року, фінансування проекту здійснюється порівну українською і бразильською сторонами. Загальна вартість проекту оцінюється майже у 500 млн дол. Проектом передбачено створення космічного пускового центру на території діючого бразильського космодрому Алкантара. Перший пуск ракети-носія "Циклон-4" планується здійснити у 2014 р.

«Циклон-4» є покращеним варіантом триступінчатої ракети-носія «Циклон-3», призначений для оперативного і високоточного виведення на кругові, геостаціонарні і сонячно-синхронні орбіти космічних апаратів різного призначення з космодрому в Алкантарі. Він дозволить виводити супутники масою до 5,5 т на кругову орбіту заввишки 500 км і масою до 1,8 т – на геоперехідну орбіту.