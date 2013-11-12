Цього року українці на 15% частіше відвідують Польщу

Громадяни України за перші дев'ять місяців цього року перетнули кордон із Польщею близько 10,5 млн разів, що на 15% більше показників перших трьох кварталів минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, за даними польських прикордонників, 5,3 млн разів спільний кордон перетнули українці в рамках малого прикордонного руху, що діє між країнами з липня 2009 року і дозволяє українським громадянам їздити до Польщі без віз (+23%).

Польські громадяни навпаки рідше їздили в Україну: кількість перетинів за цей період знизилася на 11% - до 1,8 млн.

Весь пасажиропотік у наземних пунктах пропуску на польсько-українському кордоні зріс на 10% до майже 12,3 млн.

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Перетин "авіакордону" Польщі зріс за звітний період на 6%, водночас у морських пунктах пропуску знизився більш, ніж на 7%.

Пасажиропотік на всьому зовнішньому кордоні Польщі, що входить також до Шенгенської зони, в січні-вересні зріс на 12% - до 31,4 млн перетинів.

Україна, як і раніше, займала найбільшу частку в пасажиропотоку на зовнішньому польському кордоні в майже 40% на фоні 25% частки "авіакордону" й близько 20% білоруської ділянки.

Як повідомляв УНІАН, за першу половину поточного року пасажиропотік на кордоні України та Польщі зріс на 9% після більше 8% зростання за весь минулий рік, коли спільний кордон перетнули 15 млн осіб.

Довідка УНІАН. До Польщі найчастіше їздять жителі Західних областей України, які, головним чином, купують там товари для перепродажу й більшість із них їздять до Польщі по кілька разів на тиждень. За першу половину поточного року польські консульства видали в Україні майже 330 тис. віз, що на близько 5% більше, ніж за перші два квартали минулого року. В 2012 році українці одержали понад 640 тис. віз.