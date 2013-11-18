Україна збільшила видобуток власного газу на 1,6%

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в жовтні 2013 року зріс порівняно з попереднім місяцем на 4,1% - до 1,7 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-вересні 2013 року збільшила видобуток газу до аналогічного періоду 2012 року на 1,4% - до 15,2 млрд кубометрів.

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Згідно з прийнятим Кабінетом міністрів прогнозним балансом, у 2013 році видобуток природного газу заплановано в обсязі 22,049 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила видобуток природного газу порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд кубометрів.