Україна збільшила видобуток власного газу на 1,6%
11:36, 18 листопада 2013Суспільство
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Видобуток природного газу в Україні в січні-жовтні 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 1,6% - до 16,9 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.
Видобуток газу в Україні за 10 місяців зріс на 1,6% / Фото : Фото: pukmedia.com
Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в жовтні 2013 року зріс порівняно з попереднім місяцем на 4,1% - до 1,7 млрд куб. м.
Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-вересні 2013 року збільшила видобуток газу до аналогічного періоду 2012 року на 1,4% - до 15,2 млрд кубометрів.
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Згідно з прийнятим Кабінетом міністрів прогнозним балансом, у 2013 році видобуток природного газу заплановано в обсязі 22,049 млрд куб. м.
За підсумками 2012 року Україна скоротила видобуток природного газу порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд кубометрів.
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