Кримчани пікетували генконсульство РФ через недобудовані Чорноморським флотом будинки

Кілька десятків севастопольців і жителів інших міст Криму - інвестори будівництва двох багатоквартирних будинків, які зводилися Будівельним управлінням Чорноморського флоту Росії, сьогодні в Сімферополі пікетували Генеральне консульство РФ на знак протесту проти ненадання належного їм житла.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету передали співробітникам Генконсульства Росії листи на ім'я Президента Росії і міністра оборони РФ з відповідною скаргою.

В інтерв'ю журналістам представники ошуканих пайовиків заявили, що в 2005 році майже 45 українських і російських сімей внесли «будуправлінню ЧФ РФ» в рахунок майбутнього житла на вулиці Астана Кесаєва, 13-А, великі суми - від 50 до 100 тисяч доларів. Але російські військові, які обіцяли побудувати житло до 2007 року, за 8 років будинки так і не побудували. У 2008-му військові будівельники попросили тайм-аут, а потім настала криза, і, пайовики залишилися без квартир.

Пікетувальники тримали в руках плакати: «Міноборони Росії - це ваша ганьба!», «Будівельне управління ЧФ РФ залишило нас без житла» та інші.

Представник Генконсульства, який вийшов до пікетувальників заявив, що працівники Генконсульства знають про цю проблему, і пообіцяв, що листи будуть передані адресатам «в найкоротші терміни».

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Як повідомляв УНІАН, за минулі роки ошукані вкладники вдавалися до різних акцій протесту, аж до приковування себе до паркану біля штабу ЧФ РФ. Крім того, вони неодноразово зверталися з листами до керівництва Росії, в українські правоохоронні органи. «Будівельне управління ЧФ РФ» вже кілька років перебуває у стадії санації, за будівництво зараз відповідає відкрите акціонерне товариство «Головне управління облаштування військ Міністерства оборони РФ».