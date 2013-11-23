У Житомирі влада та опозиція окремо вшановували пам’ять жертв Голодомору

Після обіду шану пам’яті жертвам Голодомору віддали житомирські опозиційні сили.

Участь у цих меморіальних заходах, що відбулися окремо від організованого владою мітингу, взяли керівники обласних організації ВО "Свобода", ВО "Батьківщина", політичної партії УДАР, братства ОУН-УПА, Всеукраїнського об’єднання ветеранів, а також Житомирської обласної організації товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка .

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Також участь у заходах пам’яті за загиблими взяли житомиряни та духовенство.

О 15:00 учасники меморіального заходу розпочали ходу з вулиці Михайлівської до майдану Путятинського та долучилися до акції "Запали свічку пам'яті" біля пам'ятника Скорботному Янголу. Пам'ять жертв Голодомору – геноциду українського народу 1932–1933 років вшанували хвилиною мовчання. Було відслужено панахиду, після якої учасники заходу виклали свічками слово "ГЕНОЦИД 32–33".