Україна підписала угоду з Eni та EDF про видобуток газу в Чорному морі

Україна підписала угоду про розподіл продукції з італійською нафтогазовою компанією Eni та французькою Electricite de France (EDF) з видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

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«Так, підписали», - повідомив УНІАН представник прес-служби Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Раніше, на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр енергетики Едуард Ставицький повідомив, що інвестиції до проекту з боку європейських компаній становитимуть 4 млрд дол., а щорічний видобуток нафти за базовим сценарієм становитиме 2 млн. тонн на рік, а за оптимістичним - 3 млн. тонн. У пошукові роботи інвестори вкладуть 350 млн. дол. - буде виконано 3D сейсміку і пробурено свердловини.

Міністр також розкрив подробиці пайової участі кожної зі сторін у розподілі продукції. «Інвестори одержуватимуть 75% (від загального обсягу видобутку - УНІАН), а держава - 25%. Це без податків», - сказав Ставицький.

Підписання угоди про розподіл вуглеводнів проходило в присутності Президента України Віктора Януковича.

«Підвищення рівня енергетичної безпеки України, а також зменшення, я сказав би, того тиску, який є в енергетичних питаннях, забезпечення поставок енергоносіїв як на внутрішній ринок України, так і сприяння розвитку економіки України - це ті цілі, які ми ставимо перед собою в співпраці з вами (Eni і EDF — УНІАН) як з партнерами», - цитує прес-служба слова Президента.

Як зазначається в повідомленні прес-служби Президента, угоду підписали міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький, виконавчий віце-президент в Південно-Східній Європі компанії «Ені Юкрейн Шеллоу Уотерс» Джузеппе Танной і директор в Росії, країнах СНД і Північній Європі з питань стратегічного партнерства компанії «ЕДФ Юкрейн Шеллоу Уотерс» Пьєр де Ферма де Пер'є.

Згідно з повідомленням компанії Eni, її участь у проекті становить 50%, участь французької EDF — 5%, ТОВ «Води України» - 35% (за інформацією Eni, компанія належить НАК «Надра України»), а також держкомпанії «Чорноморнафтогаз» - 10%.

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня Кабінет міністрів затвердив проект угоди про розподіл продукції, що передбачає розробку нафтогазових родовищ на ділянках Суботіна, Абіха, Маякова і Кавказька.

Проектом угоди передбачалося підписання УРП між Україною, держпідприємством «Чорноморнафтогаз», приватною компанією «Води України», Eni і Electricite de France.

У січні міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, які видобувають газ у басейні Чорного моря.

26 вересня 2013 року Кабінет міністрів України підписав договір з ExxonMobil щодо укладення угоди про розподіл вуглеводів у межах ділянки Скіфська (шельф Чорного моря).