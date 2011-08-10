Бразильська компанія готова розробляти шельф Чорного моря

Державна нафтогазова компанія Бразилії Petrobras готова інвестувати в розробку української частки шельфу Чорного моря.

Про це сказав посол Федеративної Республіки Бразилія в Україні Антоніо Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО під час зустрічі 9 серпня з міністром екології і природних ресурсів України Миколою ЗЛОЧЕВСЬКИМ, повідомили УНІАН в прес-службі Мінприроди.

У повідомленні наголошується, що головна тема зустрічі - перспективи залучення бразильських інвестицій в українську геологію і можливість створення спільних підприємств з виробництва біопалива.

«Бразилія є одним з світових лідерів у сфері глибоководного буріння. Ми сподіваємося, що бразильські інвестиції будуть залучені в освоєння шельфу Чорного моря», - відзначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Крім того, він підкреслив, що для інвесторів запропоновано два відкриті родовища сланцевого газу – Олесське і Юзівське.

У свою чергу, посол Бразилії повідомив, що компанія Petrobras вже зробила офіційний запит на інформацію щодо стану родовищ шельфу Чорного моря, і готова на значні інвестиції в цю галузь.

Також посол звернув увагу на зацікавленість Petrobras у створенні в Україні спільного підприємства з виробництва біопалива. «Таке підприємство могло б задовольнити не тільки потреби України, а й експортувати значну частину своєї продукції до Євросоюзу», - заявив він.

Посол Бразилії запросив міністра екології відвідати його країну з робочим візитом для проведення безпосередніх переговорів з потенційними інвесторами. Сторони домовилися, що цей візит буде здійснено найближчим часом.

Довідка УНІАН. Petrobras (Petroleo Brasileiro S.A.) – бразильська державна нафтогазова компанія. Штаб-квартира компанії розташована в Ріо-де-Жанейро.

Petrobras спеціалізується на операціях у сфері видобутку, переробки і транспортування нафти і природного газу в Бразилії та інших країнах (Ангола, Аргентина, Болівія, Колумбія, Нігерія, США тощо). Також компанія займається виробництвом біопалива і виробництвом електроенергії.