Від Москви до Камчатки: у РФ вирує циклон

Сильний циклон охопив багато регіонів Росії.

У Москві дорожня ситуація залишається складною. Снігопад в місті припинився, однак синоптики і МНС попереджають про можливе погіршення погоди.

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Як передають Вести, Далекосхідний регіон Росії під владою потужного циклону. У зоні стихії - Магаданська область і Камчатка. Через сильний вітер і дощ у школах Петропавловська-Камчатського скасували уроки для учнів молодших класів. За прогнозами метеорологів, протягом дня погода на південному сході краю має покращитися, проте циклон буде рухатися на північ півострова.

З наслідками стихії продовжують боротися і в центральній Росії. Увечері 28 листопада через пошкодження ліній електропередачі без світла залишилися більше 14 тисяч жителів Тверської, Іванівської, Костромської і Ярославської областей. У Ярославлі через снігопади утворилися багатокілометрові пробки.