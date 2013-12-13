В ЄС заявили, що не братимуть участь в переговорах України з МВФ

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу в Єврокомісії заявив Петер Стано, речник комісара ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле.

"Як випливає з самої назви - це переговори між Україною та МВФ. Але, звичайно, Європейський Союз буде радий і готовий зробити все, що може з тим, аби допомогти Україні вийти на стадію, щоб вона виконала і досягла необхідних умов для досягнення угоди з МВФ", - сказав Стано.

На тему: МВФ наступного тижня обговорить питання валютного регулювання в Україні

Україна та МВФ ведуть переговори про виділення Києву кредиту stand by у розмірі 15 мільярдів доларів, але МВФ вимагає від українського уряду підвищення цін на газ для населення та більшої лібералізації валютної політики.

Раніше цього тижня голова МВФ Крістін Лагард заявила у Брюсселі, що МВФ готовий допомогти Україні, але Київ має бути зацікавлений у виконані умов для надання кредиту, переговори про який тривають приблизно два роки.