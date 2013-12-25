Державні вугільні шахти збільшили збитки на 46% – Міненерговугілля

Про це йдеться у звіті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з документом, в листопаді 2013 року збитки від випуску товарної продукції державних вугільних підприємств без урахування держпідтримки становили 1,346 млрд грн і порівняно з листопадом 2012 року збільшилися на 0,247 млрд грн.

«За січень-листопад 2013 року з державного бюджету надійшло 12 212,8 млн. грн на часткове покриття витрат за собівартістю вугільній продукції», - сказано в звіті.

Також у документі наголошується, що в листопаді 2013 року фактична собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції становила 1 295,8 грн і порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшилася на 117,4 грн, або на 10%.

Водночас у звіті міністерства наголошується, що в листопаді 2013 року 1 тонна товарної продукції, виробленої державними підприємствами, реалізовувалося за середньою ціною 465,8 грн. Порівняно з відповідним періодом 2012 середня ціна тонни товарної продукції зменшилася на 38,2 грн, або на 7,6%.

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Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в січні-листопаді 2013 року скоротили видобуток вугілля порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 3,5% - до 76,058 млн. тонн з 78,710 млн. тонн.

Наприкінці вересня 2012 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості разом з Фондом держмайна провести корпоратизацію державних вугледобувних підприємств протягом 2012-2014 рр.

17 липня 2013 року Кабінет міністрів України виключив 11 шахт з переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації в 2012-2014 роках.

У грудні 2012 року Мінфін повідомив, що за умови виконання програми економічних реформ на 2010-2014 роки в частині приватизації і передачі в концесію державних вугледобувних підприємств і шахт витрати державного бюджету у вигляді дотацій вугільному сектору в 2013 році скоротяться на 4,7 млрд грн – з 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, зокрема витрат за собівартістю готової вугільної продукції скоротяться на 2,1 млрд грн – з 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

За останні два роки Україна декларує плани з переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ, а також плани щодо його часткового заміщення вітчизняним вугіллям.