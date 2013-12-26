Ведучий телеканалу ZIK заявляє, що його побив депутат-«свободівець» Львівської облради

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ZIKу.

Як зазначається у повідомленні, «на місці пригоди уже працює слідчо-оперативна група Галицького районного відділу міліції, яка з’ясовує обставини нападу. Добродомов написав відповідну заяву у правоохоронні органи, будуть зняті побої».

«Медіахолдинг ZIK рішуче засуджує поведінку депутата Львівської обласної ради та звертається із закликом до керівництва ВО «Свобода» відреагувати на ганебний вчинок свого колеги», - зазначається у повідомленні.

У прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода» спростовують інформацію про побиття.

За словами Йосифа Ситника, він дійсно мав словесну перепалку з Добродомовим, яка відбувалася в приміщенні Львівської обласної ради в присутності кількох свідків.

«Всеукраїнське об`єднання ”Свобода” обурене спробами провокацій, які намагається реалізувати генеральний директор телеканалу ”ZІК” Добродомов. Вважаємо, що застосовувати такі методи самопіару і політичної боротьби – гидко і ницо. Звинувачувати в побитті заступника завідувача кафедри менеджменту персоналу та адміністрування НУ ”Львівська політехніка”, кандидата наук, доцента Ситника – щонайменше безглуздо», - зазначається у повідомленні.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, Галицьким райвідділом міліції 26 грудня, розпочато досудове розслідування за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Як зазначається у повідомленні, до Галицького райвідділу міліції Львова 26 грудня, о 18.30, надійшло повідомлення від працівника Львівської обласної ради про те, що в приміщенні Львівської обласної ради 41-річний депутат Львівської обласної ради завдав тілесні ушкодження 36-річному львів‘янину, працівнику засобів масової інформації.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 171 КК України (перешкоджання професійній діяльності журналістів).