Ведучий телеканалу ZIK заявляє, що його побив депутат-«свободівець» Львівської облради
Сьогодні, 26 грудня, у приміщенні Львівської обласної ради, депутат від ВО «Свобода» Йосиф Ситник напав на автора та ведучого програми журналістських розслідувань «Народний контроль», генерального директора медіахолдингу ZIK Дмитра Добродомова. Інцидент стався перед початком засідання ради НО «Майдан».
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ZIKу.
Як зазначається у повідомленні, «на місці пригоди уже працює слідчо-оперативна група Галицького районного відділу міліції, яка з’ясовує обставини нападу. Добродомов написав відповідну заяву у правоохоронні органи, будуть зняті побої».
«Медіахолдинг ZIK рішуче засуджує поведінку депутата Львівської обласної ради та звертається із закликом до керівництва ВО «Свобода» відреагувати на ганебний вчинок свого колеги», - зазначається у повідомленні.
У прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода» спростовують інформацію про побиття.
За словами Йосифа Ситника, він дійсно мав словесну перепалку з Добродомовим, яка відбувалася в приміщенні Львівської обласної ради в присутності кількох свідків.
«Всеукраїнське об`єднання ”Свобода” обурене спробами провокацій, які намагається реалізувати генеральний директор телеканалу ”ZІК” Добродомов. Вважаємо, що застосовувати такі методи самопіару і політичної боротьби – гидко і ницо. Звинувачувати в побитті заступника завідувача кафедри менеджменту персоналу та адміністрування НУ ”Львівська політехніка”, кандидата наук, доцента Ситника – щонайменше безглуздо», - зазначається у повідомленні.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, Галицьким райвідділом міліції 26 грудня, розпочато досудове розслідування за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.
Як зазначається у повідомленні, до Галицького райвідділу міліції Львова 26 грудня, о 18.30, надійшло повідомлення від працівника Львівської обласної ради про те, що в приміщенні Львівської обласної ради 41-річний депутат Львівської обласної ради завдав тілесні ушкодження 36-річному львів‘янину, працівнику засобів масової інформації.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 171 КК України (перешкоджання професійній діяльності журналістів).